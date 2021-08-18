Афганец рассказал о жизни в Кабуле после захвата власти «Талибаном»*

Люди, живущие в столице Афганистана, находятся в постоянном страхе после того, как движение «Талибан»1* (террористическая организация, запрещена в РФ) захватило страну. Об этом рассказал местный житель.

«Здесь очень плохо. Из-за постоянного открытого огня никто не покидает своих домов, за исключением похода за едой. Мы хотим свободы», — сообщил горожанин в беседе с Life.ru.

Мужчина добавил, что люди живут с перманентным ощущением угрозы жизни. Чувство отчаяния усиливает и то, что жители Кабула не имеют возможности покинуть город. Единственное, чем сейчас заняты афганцы, — это попытками выжить. Имя житель Кабула предпочел скрыть, опасаясь за свою безопасность.

В минувшее воскресенье талибы объявили, что взяли полный контроль над Афганистаном. Апогеем блицкрига радикалов стало взятие Кабула. Предугадывая такое развитие событий, президент страны Ашраф Гани покинул государство. Среди местных жителей началась паника, многие ринулись в единственный аэропорт столицы, чтобы сбежать из страны. «Политика Сегодня» собрала видеохронологию происходящего в Кабуле хаоса.

* — террористическая организация, запрещенная в РФ

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации