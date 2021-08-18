В Кабуле прошли переговоры талибов с координационным советом по мирному переходу власти

Представители движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России) провели переговоры с членами координационного совета по мирному переходу власти, передают СМИ.

Совет представляли бывший президент Афганистана Хамид Карзай и глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла. Подробности переговор пока не уточняются.

Как сообщалось ранее, ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода американских войск из республики. Талибы взяли под контроль территорию Афганистана.