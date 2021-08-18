"Существуют определенные недобросовестные силы": Самонкин об отказе "Родине" в регистрации

Политолог Юрий Самонкин объяснил, почему петербургская избирательная комиссия отказала партии "Родина" в регистрации на выборы в Законодательное собрание.

По мнению эксперта, причиной такого решения стало нежелание некоторых чиновников переизбираться. Он считает, что их полностью устраивает текущее положение дел в городе, поэтому они всячески препятствуют "Родине".

"Отвержение практически всех политических инициатив партии, начиная от реформирования зарплат депутатам Законодательного собрания Петербурга и заканчивая предложением Татьяны Булановой "Ленинградские надбавки", говорит о том, что существуют определенные недобросовестные силы или чиновники, которых полностью устраивает нынешнее положение дел в городе", — сказал Самонкин в беседе с изданием "НьюИнформ".

Политолог напомнил, что партия "Родина" всегда выступала за благополучие россиян и имеет безупречную репутацию. Предложенные ее членами инициативы могли бы поспособствовать модернизации города и страны в мирном ключе, добавил он.

После ситуации с недопуском "Родины" к выборам в петербургский ЗакС необходимо пересмотреть законодательство в сфере сбора подписей для внепарламентских партий и самовыдвиженцев, а также рассмотреть вопрос об изменении всей концепции избирательного цикла, резюмировал Самонкин.