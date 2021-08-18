Два случая "гаванского синдрома" выявлено у американских дипломатов в Германии

Минимум два американских чиновника в ФРГ обратились к врачам с симптомами "гаванского синдрома", сообщает газета Wall Street Journal.

Отмечается, что в числе синдромов тошнота, сильные головные боли, боль в ушах, усталость, бессонница и вялость. Они развились у дипломатов в последние месяцы, отразившись на их работоспособности. Собеседники издания сообщили, что подобные инциденты были зафиксированы среди чиновников США, которые находятся в других европейских странах.

"Гаванский синдром" наблюдался у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году. Последний известный случай необъяснимого недомогания зафиксирован в Вене.