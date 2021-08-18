Эксперт Мендкович объяснил, как можно восстановить экономику Афганистана без наркотрафика

Способы экономического развития страны перечислил эксперт по современному Афганистану Никита Мендкович.

Последователи "Талибана" (организация признана террористической и запрещена в РФ) смогут построить успешную экономическую систему только при условии отказа от криминальных способах заработка, таких как наркоторговля. Рассуждения специалиста приводит сайт 360tv.ru.

"Если они решат действительно перестраиваться с криминальной экономики, заработать есть на чем", — уверяет специалист.

Талибы могут гарантировать безопасность транзита товаров по своей территории. Кроме прочего, там проходит газопровод "Тапи", который можно использовать для поставок топлива. Долгое время существует план железной дороги Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар, который также может стать источником благосостояния для местных жителей. Местная почва пригодна не только для выращивания опийного мака, она позволяет полноценно заниматься сельским хозяйством, добавил Мендкович.