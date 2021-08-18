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Эксперт Мендкович объяснил, как можно восстановить экономику Афганистана без наркотрафика

Эксперт Мендкович объяснил, как можно восстановить экономику Афганистана без наркотрафика

Способы экономического развития страны перечислил эксперт по современному Афганистану Никита Мендкович.

Последователи "Талибана" (организация признана террористической и запрещена в РФ) смогут построить успешную экономическую систему только при условии отказа от криминальных способах заработка, таких как наркоторговля. Рассуждения специалиста приводит сайт 360tv.ru.

"Если они решат действительно перестраиваться с криминальной экономики, заработать есть на чем", — уверяет специалист.

Талибы могут гарантировать безопасность транзита товаров по своей территории. Кроме прочего, там проходит газопровод "Тапи", который можно использовать для поставок топлива. Долгое время существует план железной дороги Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар, который также может стать источником благосостояния для местных жителей. Местная почва пригодна не только для выращивания опийного мака, она позволяет полноценно заниматься сельским хозяйством, добавил Мендкович.