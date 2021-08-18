Избирающаяся в Госдуму Виктория Дайнеко рассказала о трудностях на политическом пути

Российская певица Виктория Дайнеко, идущая в Государственную думу РФ от партии "Зеленая альтернатива", рассказала, с какими трудностями столкнулась на пути в политику.

Знаменитость призналась, что ей приходится изучать огромное количество новой информации. Однако певица уточнила, что для нее этот процесс крайне интересен. По словам Дайнеко, она полна ожиданий от своего будущего в политике и убеждена, что ей удастся принести россиянам пользу.

" Сейчас много нового нужно узнавать, с головой погружаться, наращивать понимание процессов, действий законодательства. Это все непросто для человека со стороны, которым я была до недавних пор, но мне это интересно", — поделилась впечатлениями артистка с NEWS.ru.

Она уточнила, что все сложности — это лишь ступени, шагать по которым нужно уверенно. Певица обратила внимание, что самым трудным для нее оказался старт пути. По словам Дайнеко, ей приходится переосмысливать многие вещи и смотреть на свои прежние взгляды с новой стороны. В то же время знаменитость уверена, что у нее хватит сил даже на столь непростом пути.