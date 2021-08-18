Администрацию Омска получила седьмое предупреждение из-за конкурса на строительство ТОКа

Российская Федеральная антимонопольная служба обязала администрацию Омска отменить конкурс на строительство торгово-остановочного комплекса (ТОК) на улице Бархатовой. Причиной такого решения стало нарушение законодательства при организации тендера. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Установлено, что своими действиями департамент ограничил возможность субъектов малого и среднего предпринимательства конкурировать с ООО «Капитал-Строй» по указанному критерию [квалификация участника — Прим. ред.] оценки», — объяснили в УФАС.

В ведомстве добавили, что ООО «Капитал-Строй» был единственной компанией, которая могла набрать максимальное количество баллов, так как именно она выиграла в 2019 году заказ на размещение 174 ТОКов в Омске, а значит могла предоставить более 100 актов осмотра торговых объектов подобного вида.

Теперь администрация Омска должна за десять дней признать результаты конкурса недействительными. Напомним, что это далеко не первый раз, когда департамент городского хозяйства нарушает антимонопольное законодательство. УФАС уже шесть раз требовал аннулировать конкурсы на строительство ТОКов в Нефтяниках, Амурском поселке и Октябрьском округе по схожим причинам.