Вильнюс направил протест Минску из-за инцидента с пограничниками и мигрантами

МИД Литвы вручил Белоруссии ноту протеста из-за ситуации на границе между двумя государствами.

Ведомство заявило, что зафиксировало происшествие. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил глубокую озабоченность и назвал ситуацию с пограничниками и мигрантами провокацией. Он также обратил внимание на напряженные отношения между Вильнюсом и Минском, а также констатировал повышение их накала. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Ранее литовские власти сообщили о некой провокации с участием 12 белорусских пограничников. По мнению руководства государства, они незаконно проникли в страну и "насильно втолкнули" 35 нелегалов. Минск пока никак не комментировал ситуацию.