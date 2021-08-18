Политолог Самонкин назвал программу Шугалея действительно креативным подходом

Социолог, глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей был зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга по пятому одномандатному округу.

Непростая судьба Максима Шугалея дает ему уникальный шанс заявить о себе и представлять интересы петербуржцев в городском законодательном органе. Об этом в интервью "НьюИнформ" заявил политолог Юрий Самонкин.

Эксперт отметил, что программа Шугалея включает в себя борьбу с бедностью, она нацелена на установление прочных связей и открытого публичного диалога между властью и гражданами.

"Учитывать мнение жителей Санкт-Петербурга, мне кажется, что это достаточно адекватный и действительно креативный подход", — считает политолог.

По мнению Самонкина, ум и креатив социолога станут огромным преимуществом, которое отличает Шугалея от других кандидатов в глазах избирателей. Благодаря этим способностям глава ФЗНЦ поможет горожанам улучшить свою жизнь.

"Сама непростая судьба Шугалея дает ему уникальную возможность, некий публичный шанс заявить о себе. Здесь конечно можно пожелать ему огромных успехов. (…) Такая программа заслуживает особого внимания", — подчеркнул политолог.

Максим Шугалей получил известность после поездки в Ливию, где намеревался провести социологическое исследование. Там специалист попал тюрьму, в которой его держали почти два года. Для россиян социолог стал образцом преданности родине и стойкости духа. На выборах глава ФЗНЦ будет представлять партию "Родина".