Алексей Журавлев объяснил, почему поддерживает обращение петербургских депутатов в ЦИК

Сложившаяся ситуация с регистрацией на выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга действительно требует разбирательства, заявил глава партии "Родина" Алексей Журавлев.

По его словам, некоторые участники предвыборной гонки занимались "уроками каллиграфии" вместо честного сбора подписей. Об этом говорится в публикации в Telegram-канале партии "Родина".

Алексей Журавлев не сомневается в качестве собранных подписей в поддержку его партии, поскольку они настоящие, а некоторые горожане даже выстраивались в очередь, чтобы подписаться в поддержку родинцев.

"Поэтому сложившаяся в Петербурге ситуация на выборах вызывает справедливое возмущение и требует объективного разбирательства", — говорится в сообщении.

Вполне вероятно, что список "Родины" отказались регистрировать, поскольку партия легко преодолеет 5% барьер, что не особо радует петербургских чиновников, полагет Журавлев.

Именно поэтому он поддержал решение депутатов петербургского парламента обратиться в Центральную избирательную комиссию с просьбой проверить законность регистрации "Новых людей" и РПСС, а также справедливость отказа "Родине".