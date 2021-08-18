Премьер-министр Шотландии пообещала ускорить подготовку референдума о независимости

Первый министр Шотландии, глава крупнейшей в стране «Шотландской национальной партии» (SNP) Никола Стерджен заявила о намерении в ближайший год активизировать работу по организации повторного референдума о выходе страны из состава Великобритании. Об этом сообщает британский таблоид Daily Express.

Напомним, первые же выборы в парламент Шотландии после Brexit (процедура прекращения членства Великобритании в Евросоюзе), завершившиеся в мае 2021 года, ознаменовались для выступавших против выхода королевства из ЕС партий исторической победой. SNP и «Зеленая партия» забрали 72 из 129 мандатов (64 и восемь соответственно).

В предвыборной программе SNP обещала провести референдум до конца 2023 года, а взяться за его организацию как только в стране стабилизируется эпидемиологическая обстановка. И этот момент настал, сообщил Daily Express ответственный за проведение голосования Майкл Рассел. Стратегию борьбы за независимость Шотландии, которая является главным пунктом программы Стерджен на ближайший год, премьер-министр представит обновленному парламенту уже 31 августа.

Global Look Press / Han Yan / Xinhua

«Мы должны установить правильную повестку — программу, разработанную в Шотландии для Шотландии, а не навязанную нам Борисом Джонсоном и правительством Великобритании, за которое мы никогда не голосовали и которое не разделяет ни наши устремления, ни наши ценности», – заявил Рассел.

В начале 2021 года Стерджен попросила премьера Великобритании Бориса Джонсона передать шотландскому парламенту полномочия по проведению повторного голосования, но получила отказ. Тогда глава британского правительства заявил, что этот вопрос находится у него в «самом низу повестки дня», напомнили авторы статьи.

«Хотя г-жа Стерджен заявила, что голосование не состоится до 2023 года, усилия SNP по разделению начнутся в следующем месяце на сентябрьской партийной конференции. Конференция включает серию предложений по еще одному голосованию и политике отдельной Шотландии», – сообщили в Daily Express.

Отметим, первый референдум о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. Тогда сторонники сепаратистских настроений незначительно уступили поклонникам британского покровительства, набрав около 45% голосов.