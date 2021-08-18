«Цель — лишить мандата». Эсер Олег Нилов придумал наказание для депутатов-обманщиков

За месяц до выборов в Госдуму VIII созыва член фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов внес законопроект об наказании депутатов за невыполнение предвыборных обещаний. Его суть в том, что народным избранникам будет грозить уголовная статья за обманутые ожидания своих избирателей. О том, как возникла идея законопроекта, трактовках термина «популизм» и депутатской неприкосновенности «Политика Сегодня» поговорила с автором инициативы.

— Почему законопроект возник именно за месяц до выборов?

— Не первый раз я озвучиваю эту идею, просто закон готовился. Мое выступление на предыдущем съезде партии было посвящено именно этой инициативе. Нет. Это не так, что вчера родилась идея, и я внес. Это требование звучит сколько я депутатствую, а депутатствую я третий десяток лет. Требование людей — примите закон об отзыве депутатов. Чтобы избрав [парламентария], совершив какую-то ошибку, ее можно было исправить, не дожидаясь следующих выборов.

— Как полагаете, законопроект поддержит «Единая Россия»?

— Как ни странно, Вячеслав Володин (председатель ГД, «ЕР» — прим. ред.), как раз после того, как я озвучил идею на съезде партии, через какое-то время выступил и сказал, что надо подумать на эту тему. Действительно, надо порядок наводить с той безответственностью, мягко говоря, я-то называю это политическим мошенничеством, которая присутствует и проявляется в поведении депутатов. Ведь многие депутаты ни разу не выступали. Ни одной инициативы не вносят, молча отбывают пятилетний срок, потом уходят чаще всего на политическую пенсию. На это место приходит еще один такой же и все повторяется сначала.

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Не думаю, что они смогут так найти причины выступать против, но очень часто так бывает. Они говорят, что мы не против, но и не за. Мы не голосуем, а вы наберите попробуйте 226 голосов. Поэтому все будет зависеть, будет ли у оппозиции вместе взятой такая возможность. Я надеюсь, что будет, потому что в противном случае при монополии «Единой России» не только этот закон, но и более важные законы, поправки в бюджет принимать не возможны.

— Обсуждали с коммунистами законопроект? Готовы ли они будут поддержать?

— Нет. Не могу сказать.

— Как уголовное наказание за невыполненные обещания соотносится с депутатской неприкосновенностью?

— Уголовное преследование и депутатов, и губернаторов, и даже прокуроров, и даже судей не исключено. Просто есть процедура более сложная, чем по отношению к простым гражданам. И почему это предложено поправкой именно в уголовный кодекс — да — это специально. Потому что единственной на сегодня законной причиной лишения депутата мандата в связи совершением преступления является уголовное преступление. Никакое другое не ведет к сложению мандата, поэтому, да, кажется, что очень жестко, но я так не считаю. Мошенничество вообще – это уголовная статья, а политическое мошенничество порой наносит ущерб и государству, и гражданам гораздо больший. <...>

— Цель, конечно, была такая, что любое осуждение по уголовной статье — лишение мандата. Я к этому веду. Пусть это будет штраф, не большое, не суровое наказание, не тюрьма, но цель — лишить мандата, поэтому должна быть уголовная статья.

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

— Что можете ответить скептикам, которые попытаются вас упрекнуть в предвыборном популизме?

— Это любимое занятие «Единой России» — партии власти и правительства. На любую инициативу, которая требует, например, увеличение расходов бюджета на здравоохранение, образование, культуру, первое, что достается из кармана — это популизм. Почему? Потому что нет денег. Любое другое жесткое требование, например, связанное с борьбой с коррупцией — давайте незаконное обогащение считать уголовной статьей. Нет, что вы, это популизм. Почему? Потому для них это кажется невозможным.

— Популизм это слово латинское (от лат. populus — народ, политика, обещающая широким массам скорое и легкое решение проблем – прим. ред.). Вы тоже его использовали: “Олег Николаевич, вам не кажется, что вы предлагаете народный закон?”. Ведь переведите на русский язык. Популистский — это значит народный. Я говорю — да. Чтобы в интересах народа жуликов и мошенников в политике не терпеть пять лет после ошибочного избрания, после избрания в результате каких-то махинаций, манипуляций. Их предостаточно, когда люди выясняют, что ничего из того, что они ожидали от этого представителя, он не собирается принимать, не собирается голосовать за их народные, по-латыни популистские законы. <…>.

— Если человек, идя на выборы, обещает одно, другое, третье, а по закону он может либо вообще ничего не обещать, то должен свою программу представить минимум за десять дней до выборов. И программа, допустим депутата Госдумы, не должна состоять из того, что, например, должна делать исполнительная власть. Площадки какие-нибудь, какие-то бордюры или поребрики, какая-то покраска.

— Нет, ребят, не лезьте в область исполнительной или муниципальной власти. Говорите, какие законы собираетесь внести, проголосовать "за" или какие законы собираетесь отменить. Речь идет о таких программах. Я считаю, что, идя во власть, вы должны представить программу, а потом за нее отвечать. Если вы не выполняете представленных обязательств программных, несите ответственность. Вплоть до сложения мандата.