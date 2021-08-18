«Украина быстро кончится»: Вассерман озвучил итоги маленькой победоносной войны в Донбассе

Перейти к открытому наступлению в Донбассе украинские власти могут в любой момент, однако без прямой военной поддержки США и других стран НАТО Киев «довольно быстро кончится». Такое мнение в беседе с «Политикой Сегодня» выразил публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

Ранее Telegram-канал «Кремлевская прачка» сообщил о том, что нынешняя эскалация в Донбассе может послужить подготовкой к более масштабному вооруженному конфликту. По мнению экспертов, на стороне Украины выступят США, Англия и Турция, а непризнанные республики поддержит Россия.

«Владимиру Зеленскому это необходимо в качестве “маленькой победоносной войны” для переизбрания на следующий президентский срок; странам НАТО это необходимо для попытки вывода России из состава постоянных членов Совбеза ООН», — говорится в публикации.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Если Россия поведется на провокацию Киева и введет войска на территорию конфликтного региона, то ей незамедлительно «предъявят обвинения в агрессии», добавили авторы Telegram-канала.

«Кстати, Зеленскому зачтется в качестве услуги и простая провокация в адрес России, которая приведет к упомянутому результату», — подытожили аналитики.

Обстановка в регионе

Еще в начале апреля казалось, что бессрочное перемирие, достигнутое Киевом, Москвой и ОБСЕ в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 22 июля 2020 года, безвозвратно потеряно. Тогда на линии соприкосновения Украины и ДНР было зафиксировано более 1,4 тыс. нарушений, а на границе с ЛНР — 126.

Народные новости / Андрей Тюнников

Глава ДНР Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Вооруженных сил Украины в ближайшее время, подчеркнув, что для этого у Киева есть материальные и технические возможности. В тот момент на железнодорожных узлах в районе линии разграничения были замечены более 600 единиц бронетехники и большое число личного состава ВСУ.

«У Украины для этого все готово. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим», — заявил Пушилин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил обеспокоенность «беспрецедентному» усилению напряженности на территории Донбасса. При этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба возложил вину за происходящее на юго-востоке страны на Москву.

Несмотря на то, что эскалация в регионе так и не переросла в полномасштабные военные действия, она стала крупнейшей с момента установления режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Перемирие было объявлено 27 июля прошлого года в 00:01 и должно было соблюдаться до полного урегулирования конфликта на востоке Украины.

Новостное агентство «Харьков». / Георгий Медведев

Тогда стороны договорились о специальных мерах, которыми запрещались любые наступательные действия, — от снайперов до разведывательно-диверсионных групп, а также использование любых видов летательных аппаратов.

Кроме того, военные командования Украины, ДНР и ЛНР выпустили приказы соответствующие приказы, хотя никогда прежде перемирие в виде распорядительных документов не оформлялось.

В офисе президента Владимира Зеленского достигнутые договоренности окрестили «прорывными» и назвали их «базовой предпосылкой» для реализации Минских соглашений. Тогда же состоялся его телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого лидеры позитивно оценили принятие дополнительных мер в конфликтной зоне.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Однако буквально на следующее утро стороны обвинили друг друга в срыве перемирия. Так, командующий операцией объединенных украинских сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко сообщил о якобы обстреле позиций 36-й отдельной бригады морской пехоты.

В ЛДНР его заявление назвали информационной атакой. По словам представителя пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, подобными обвинениями Кравченко пытается убедить высшее руководство Киева в нецелесообразности принятых контактной группой решений.

Хотя ситуация в Донбассе по-прежнему остается напряженной, последние дни наблюдается относительное затишье. Согласно ежедневному отчету мониторинговой миссии ОБСЕ, 17 августа в Донецкой области зафиксировали 139 нарушений режима прекращения огня, а в Луганской — 445 инцидентов.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) заявило, что за минувшие сутки жертв среди мирных граждан и повреждений инфраструктуры не было.

ПолитЭксперт / Евгений Зайцев

Надежды Зеленского

Примечательно, что в октябре 2020 года Зеленский заверил, что уйдет с президентского поста, если не сможет закончить войну в Донбассе. Он также подчеркнул, что не держится «ни за рейтинги, ни за власть», а искренне верит в мирное урегулирование конфликта.

«Я верю в это. В противном случае я бы не шел в президенты Украины. Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда. Но я не теряю эту веру», — подчеркнул Зеленский.

Политолог Марат Баширов указал, что регулярное выступление президента по теме Донбасса обусловлено тем, что жители непризнанных регионов активно получают российские паспорта, а значит они смогут принять участие в выборах в Госдуму.

«То есть это очень важный сигнал восточным регионам Украины, которые, по сути, и выбрали Зеленского как президента мира, надеясь, что он все-таки отведет армию и начнет выполнять Минские соглашения. <…> При этом Зеленскому надо как-то досидеть свой президентский срок и избраться на второй. Вот он и обращается к жителям востока, но делает это крайне неумело, — цитирует Баширова издание Life.ru.

president.gov.ua / Офіс Президента України

В свою очередь крымский политолог Сергей Веселовский не исключил, что Зеленский может устроить провокацию — правда, не против Крыма и ЛДНР, а «против оставшейся Украины».

«Он же четко говорит, мол, русские, убирайтесь, что их на оставшейся территории можно насиловать и убивать. И вот когда украинские нацисты начнут убивать русских, а русские начнут сопротивляться и будут применены войска, тогда России уже придется вмешаться, она просто не сможет остаться в стороне», — заявил эксперт Life.ru.

«Срыва» со стороны киевских властей можно ожидать когда угодно, однако ополченцы Донбасса это прекрасно понимают и хорошо подготовлены, констатировал Вассерман.

«Перейдут ли киевские террористы к открытым боевым действиям в Донбассе трудно сказать, потому что террористы они террористы и есть. У них нет ни единой централизованной системы подчинения. По поговорке, украинец это русский, укушенный поляком. Многие киевские деятели руководствуются старинным правилом польской шляхты — в пределах своего хозяйства вообще никому не подчиняться», — объяснил собеседник «ПС».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Политконсультант выразил уверенность, что прямого вмешательства со стороны вооруженных сил США, Турции и Великобритании ждать не приходится. Хотя эти государства продолжат поставлять на Украину оружие через «цепочку посредников стран НАТО».

«Думаю, что ничего серьезно не изменится. США из Афганистана сбежали, где порядка было намного больше, чем на Украине. А без прямой военной поддержки киевские террористы довольно быстро кончатся», — подытожил эксперт.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько рассказал «ПС», когда на Украине проведут досрочные выборы президента. По его словам, это возможно только при наличии «катастрофических условий».