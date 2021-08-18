Политтехнолог Август: Петербург поддержит Шугалея из-за «точечного» подхода к избирателям

Дистанцию между властями Петербурга и горожанами нужно сокращать, считает социолог и президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей. В эфире радио «Комсомольская правда» ученый посетовал, что Смольный закрыт для диалога с жителями Северной столицы и ведет его лишь формально.

«Да, вы можете записаться на прием, но сначала вам нужно дождаться своей очереди, а затем в лучшем случае вас отправят разбираться к тому же человеку, на которого вы хотели пожаловаться. Все эти односторонние переписки с администрацией ни к чему не приводят. <…> Петербург очень открытый город, в котором живут образованные люди. Губернатор должен соответствовать городу, быть его лицом», — заявил Шугалей.

Нынешний глава города Александр Беглов прямому разговору с горожанами предпочитает общение через помощников, что сильно вредит его рейтингам, добавил социолог. Депутаты, чья работа подразумевает постоянную беседу и поддержание контакта с жителями Петербурга, берут пример с градоначальника.

Чтобы народные избранники лучше это понимали, кандидат на выборы в петербургский ЗакС по пятому одномандатному округу Максим Шугалей предложил провести в городе социологическое исследование.

gov.spb.ru / Администрация Санкт‑Петербурга

Несмотря на то, что у петербуржцев есть несколько каналов связи со Смольным (обращение через соцсети, подача электронного письма) «докричаться» до властей у людей действительно получается не всегда, сетует известный политтехнолог Алена Август.

«Людей обижает не дистанция, с которой сейчас действительно сложно. Людей больше обижает холодность и невнимательность, формальное отношение к их ситуациям. <...> Власти нужно научиться не просто отвечать в установленные законом сроки, а понять человеческую проблему. Конечно, Максим Шугалей говорит об острой потребности людей», — считает эксперт.

Петербуржским властям стоит прислушаться к словам потенциального коллеги и обратить свое внимание на установление диалога с жителями города. Сам Шугалей, к слову, уже заявлял, что собирается работать «точечно» с каждым избирателем. В этом стремлении ученого ранее поддержал депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев.

Такое внимание к проблемам простых людей не останется незамеченным, считает Август. Жители Северной столицы встанут на сторону социолога и главы ФЗНЦ на грядущих выборах, подытожила политтехнолог.