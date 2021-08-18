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Ищенко объяснил, почему бандеровский проект на Украине нельзя считать победившим

Ищенко объяснил, почему бандеровский проект на Украине нельзя считать победившим

Радикальные националисты, которых на Украине становится все больше, тем не менее не смогут удержать от распада государственность и экономику страны.

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, по словам которого пока в России продолжается дискуссия о том, провалился ли на Украине бандеровский проект или нет, в украинском обществе большое количество людей концентрируется на частностях и отказывается видеть общую картину.

По словам эксперта, в России многие указывают на украинских националистов и называют их идеологическими победителями.

«Ведь большая часть украинского общества если не бандеровская, то антироссийская и русофобская. Да, это правда, — соглашается Ищенко. — Смотрю по себе – большая часть людей, с которыми я учился в двух школах, в университете, служил в армии – они поддерживают нынешнюю власть. Причем поддерживают вполне активно, агрессивно и выступают с вполне русофобских позиций».

И такую позицию занимает достаточно большая часть украинского населения – это люди разных возрастов из разных городов и регионов страны. Если смотреть с этой точки, то приходится признать, что бандеровская идеология достаточно успешна, признает Ищенко.

Однако одновременно с этим необходимо понимать, что на Украине бандеровский проект изначально подчинил своим политическим интересами экономику страны, а значит он проиграл давным давно, добавил политолог.

Ищенко объяснил, почему бандеровский проект на Украине нельзя считать победившим
Новостное агентство «Харьков»  / 

По его словам, говоря о «победе проекта», нужно иметь в виду, что этот проект оказался в состоянии создать и удерживать полноценное, состоявшееся современное государств. И в этом отношении бандеровский проект должен быть признан проигравшим и провалившимся, так как этот проект в корне противоречит экономически отношениям страны.

«Дело в том, что если вы принимаете политическое решение, то вы способны заставить экономику этому решению подчиниться. Надо понимать, что если политическое решение в корне противоречит экономическим интересам государства, то экономическая система будет уничтожена», — объяснил Ищенко

Экономическую систему страны, по словам эксперта, можно «изнасиловать» один раз, или делать это на протяжении какого-то непродолжительного времени. Но если это делать постоянно, то рухнет эта экономическая система и все государство. И именно этот процесс сейчас можно наблюдать на Украине, заключил Ищенко.