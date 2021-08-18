Ищенко объяснил, почему бандеровский проект на Украине нельзя считать победившим

Радикальные националисты, которых на Украине становится все больше, тем не менее не смогут удержать от распада государственность и экономику страны.

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, по словам которого пока в России продолжается дискуссия о том, провалился ли на Украине бандеровский проект или нет, в украинском обществе большое количество людей концентрируется на частностях и отказывается видеть общую картину.

По словам эксперта, в России многие указывают на украинских националистов и называют их идеологическими победителями.

«Ведь большая часть украинского общества если не бандеровская, то антироссийская и русофобская. Да, это правда, — соглашается Ищенко. — Смотрю по себе – большая часть людей, с которыми я учился в двух школах, в университете, служил в армии – они поддерживают нынешнюю власть. Причем поддерживают вполне активно, агрессивно и выступают с вполне русофобских позиций».

И такую позицию занимает достаточно большая часть украинского населения – это люди разных возрастов из разных городов и регионов страны. Если смотреть с этой точки, то приходится признать, что бандеровская идеология достаточно успешна, признает Ищенко.

Однако одновременно с этим необходимо понимать, что на Украине бандеровский проект изначально подчинил своим политическим интересами экономику страны, а значит он проиграл давным давно, добавил политолог.

Новостное агентство «Харьков» /

По его словам, говоря о «победе проекта», нужно иметь в виду, что этот проект оказался в состоянии создать и удерживать полноценное, состоявшееся современное государств. И в этом отношении бандеровский проект должен быть признан проигравшим и провалившимся, так как этот проект в корне противоречит экономически отношениям страны.

«Дело в том, что если вы принимаете политическое решение, то вы способны заставить экономику этому решению подчиниться. Надо понимать, что если политическое решение в корне противоречит экономическим интересам государства, то экономическая система будет уничтожена», — объяснил Ищенко

Экономическую систему страны, по словам эксперта, можно «изнасиловать» один раз, или делать это на протяжении какого-то непродолжительного времени. Но если это делать постоянно, то рухнет эта экономическая система и все государство. И именно этот процесс сейчас можно наблюдать на Украине, заключил Ищенко.