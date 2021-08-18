"Он легенда": политпсихолог Телешевский уверен в победе Шугалея на выборах в ЗакС Петербурга

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей обладает необходимыми качествами для победы на выборах в ЗакС Петербурга, считает политпсихолог Наум Телешевский.

Социолог Шугалей вместе с переводчиком Самером Суэйфаном в 2019 году попал в плен боевиков на территории Ливии. Вернувшись домой, ученый возглавил ФЗНЦ, а после заявил о готовности баллотироваться в депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга, передает "ПолитРоссия".

Шансы национального героя на выборах можно оценивать как оптимистичные, выразил уверенность Телешевский. Благодаря пройденным испытаниям Шугалей сможет проявить творческий подход и с иной стороны посмотреть на проблемы избирателей.

"Сегодня имидж и бэкграунд Макса укладывается в реалии, он созвучен с настроением людей. Он легенда, это присутствие мифа, некоего мифологического героизма", — заметил Телешевский.

Глав ФЗНЦ является крайне талантливым и хорошо подготовленным человеком, который знаком с политическими тонкостями. Он годами работал по направлениям социологии и политологии. Шугалей способен справиться с любыми возникающими на его пути трудностями, выразил уверенность политпсихолог.