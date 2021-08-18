Экс-чемпион UFC Нурмагомедов стал акционером промоушена

Бывший чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов приобрел акции промоушена.

Хабиб Нурмагомедов в ходе пресс-конференции в Москве, посвященной подписанию крупнейшего рекламного соглашения с производителем энергетиков Gorilla, заявил, что купил акции UFC.

"Они вышли на IPO, и небольшую часть там я уже имею. Можно сказать, что я акционер. Мы обсуждали это на встречах, я вижу большие перспективы в UFC", — отметил он.

Бывший чемпион UFC завершил карьеру в октябре прошлого года после боя с американцем Джастином Гэтжи. В MMA Нурмагомедов провел 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Он трижды защищал чемпионский пояс UFC.