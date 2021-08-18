"Морозу плевать": россияне перечеркнули немецкие доводы о препятствиях для запуска "СП-2"

Начало отопительного сезона перекроет все доводы о препятствиях для запуска газопровода "Северный поток — 2", уверены российские пользователи Сети.

Немецкое издание Handelsblatt опубликовало статью, в которой перечислены семь препятствий для запуска "СП-2". Журналист Ева Фишер признает, что строительство газопровода будет завершено в любом случае, однако остается вопрос с запуском "Северного потока — 2". По мнению немецкого репортера, Третий энергопакет Евросоюза (ЕС), возражения Прибалтики, позиция Европарламента (ЕП) и еще ряд факторов могут негативно отразиться на запуске "Северного потока — 2".

Россияне перечеркнули доводы журналиста всего одним веским аргументом.

"Морозу плевать на семь препятствий. Спросите у Техаса", — написал пользователь с ником ДОК.

Юзеры подчеркивают, что у Евросоюза нет других источников газа, электроэнергии и тепла, кроме России. По их словам, американский сжиженный газ дорог и не готов. Также пользователи задаются вопросом, сколько препятствий для запуска "СП-2" останется после подорожания газа до тысячи евро за кубометр, пишет "Экономика Сегодня".

Ранее сообщалось, что стоимость газа в Европе превысила 585 долларов за тысячу кубометров. Причиной увеличения цены стал отказ "Газпрома" в бронировании допмощностей украинского транзита, передавал телеканал "360".