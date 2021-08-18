Матерный анекдот Норкина про логику и грузин привел зрителей в восторг

Ведущий политического ток-шоу «Место встречи» Андрей Норкин снова сразил зрителей остроумным анекдотом. На этот раз журналист позволил себе отпустить нецензурную шутку про логику и грузин.

В новом выпуске передачи обсуждали обострившуюся ситуацию в Афганистане. В процессе полемики гость программы, политолог Виктор Олевич заявил, что Россия якобы «предала всех своих союзников», в том числе и исламскую республику.

В качестве подтверждения своей точки зрения Олевич указал на события 90-х годов, когда бывшего лидера ГДР Эриха Хонеккера выслали из России. Также политолог упомянул экс-президента Афганистана Мохаммада Наджибуллу, который потерял поддержку Москвы после распада Советского Союза.

Global Look Press / Andrei Solomonov/Russian Look

Слова Олевича спровоцировали в студии перепалку, однако Норкин сразу прервал ее. Ведущий рассказал историю о двух грузинах, которые обсуждали книгу «Логика» и пытались понять ее смысл.

Один грузин стал объяснить другому, что логика — это умение правильно мыслить. Для наглядного описания мысли он спросил у собеседника: есть ли у того удочка. Получив положительный ответ, грузин сделал вывод, что его собеседник любит ловить рыбу, а значит — и природу.

Продолжая свою мысль, грузин сделал вывод, что его оппонент вообще любит все красивое, в том числе и женщин. А раз он любит дам, то не является лицом нетрадиционной сексуальной ориентации. В этот момент к дискутирующей паре присоединился третий грузин:

«– А что это тебе так долго Гоги объяснял?

– Объяснял, что такое логика.

– А что это?

– Вот смотри, как мне Гоги говорил, у тебя есть удочка?

– Нет.

– Значит ты *** (представитель нетрадиционной ориентации)».

По мнению ведущего, эта юмористическая история очень точно описывает образ мышления Олевича. Зрители поддержали Норкина громкими аплодисментами.

Ранее Норкин развеселил публику анекдотом про школьного хулигана Вовочку, урок экономики и индийский экспорт.