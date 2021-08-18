Алексей Глызин: Шугалей в случае избрания в ЗакС Петербурга будет принимать решения в пользу народа

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей — человек с несгибаемой волей и сильным духом, считает певец, актер, музыкант, заслуженный артист РФ Алексей Глызин.

Социолог зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии "Родина". Он намерен составить предвыборную программу, исходя из обращений горожан, с которыми хочет пообщаться лично.

В комментарии изданию "Народные новости" Алексей Глызин напомнил, что пришлось пережить главе ФЗНЦ ранее. Социолог провел в плену у ливийских боевиков полтора года. По мнению музыканта, за это время Шугалей прошел все круги ада и продемонстрировал свою силу духа.

"Поэтому от человека такой несгибаемой воли, несомненно, будет толк. Такие люди могут принять решения в пользу народа. Я считаю, что этот человек, по крайней мере, учитывая то, что он прошел все круги ада, может что-то изменить", — уточнил Глызин.

По его словам, в случае избрания в петербургский ЗакС Максим Шугалей будет принимать решения в пользу горожан. Поэтому если таких депутатов в общественно-политической жизни России будет больше, то появятся отличные перспективы, резюмировал артист.