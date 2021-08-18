Нурмагомедов считает, что Черчесов не виноват в провале сборной России на Евро-2020

Бывший чемпион UFC в легком весе вступился за Станислава Черчесова, под руководством которого сборная России неудачно выступила на 16-м континентальном первенстве.

Хабиб Нурмагомедов уверен, что Станислав Черчесов не виноват в провале сборной России, занявшей последнее место в группе B на Евро-2020. Об этом он рассказал на пресс-конференции в ЦМТ 18 августа.

"Был закономерный спад. И я считаю, что вина здесь не столько Черчесова. Это показатель того, что происходит в нашем футболе и в Российском футбольном союзе в частности", — подчеркнул Нурмагомедов.

После завершения Евро-2020 РФС признал результаты работы тренерского штаба Черчесова на турнире неудовлетворительными. На посту наставника сборной России его сменил Валерий Карпин.