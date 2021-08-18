Названа возможная причина крушения транспортника Ил-112В в Подмосковье

Военно-транспортный самолет Ил-112В мог свалиться в штопор перед крушением в подмосковной Кубинке из-за несработавшей системы флюгирования винта.

После возгорания двигателя у аппарата не сработала система флюгирования правого двигателя. По этой причине возникла отрицательная тяга, самолет закрутило, и он свалился в штопор, пояснил ТАСС источник в силовых структурах.

Если бы система флюгирования винтов сработала, экипаж смог бы совершить посадку, потому что горящий двигатель бы отключился, отметил он. По информации источника, с момента возгорания мотора до столкновения с землей прошло всего 42 секунды.