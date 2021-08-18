Правительство Японии отменило Гран-при "Формулы-1"

Организаторы "Формулы-1" получили официальный отказ от правительства в проведении Гран-при Японии в 2021 году из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Несмотря на готовность "Формулы-1" обеспечить все необходимые меры – использовать для приезда в страну только чартерные рейсы, а перемещение персонала ограничить только отелями и трассой, правительство страны приняло отрицательное решение. Такая же ситуация сложилась и в прошлом году.

Гран-при Японии должен был состояться с 8 по 10 октября. Ранее появилась информация, что при необходимости "Формула-1" может провести дополнительные этапы в Бахрейне. Пока "Формула-1" не может назвать возможные сроки проведения на завершающей стадии сезона.