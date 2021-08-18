Международный эксперт Кочетков предрек Украине беспросветное будущее

Политический аналитик Александр Кочетков выпустил критическую статью к 30-й годовщине независимости Украины. В публикации для издания «Главред» политолог пришел к выводу, что за прошедшие десятилетия Украине удалось перейти от социалистического уклада экономики к «дикому» капитализму.

Изначально страна получила «фантастические стартовые условия», но полноценно реализовать их не получилось. В качестве примера Кочетков сравнил ВВП Украины с показателями Израиля и Сингапура — 30 лет назад эти страны сильно отставали от Киева. Сегодня ситуация складывается с точностью наоборот.

«Плетемся в хвосте. У нас нет ни эффективной экономики, ни эффективной модели власти — соответственно, уровень жизни и все остальное, что связано с этим, у нас крайне неудовлетворительное», — считает аналитик.

Среди причин такого положения Украины Кочетков выделил невозможность «не то, что преодолеть, а хотя бы ограничить коррупцию» разумными рамками. Все попытки искоренить взяточничество проваливаются, столкнувшись с непомерными аппетитами украинских чиновников и бизнесменов.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Тем не менее за 30 лет независимости Украина, по мнению эксперта, добилась главного успеха — страна все еще существует.

«Мы теряем суверенитет и возможность самостоятельно принимать важные решения, но при этом у нас имеются не только остатки внешних признаков демократического государства, но и внутренняя независимость», — отметил Кочетков.

Украине необходима смена модели власти на более эффективную. Но пока власти не осознают этого, будущее страны будет развиваться только в рамках одного из двух безрадостных сценариев — либо постепенное обнищание, либо резкое разрушение государственности, подытожил Кочетков.

Ранее экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что главной ошибкой Украины за годы независимости стал отказ от «добрососедских отношений» с Россией.