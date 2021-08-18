Российские ученые определили эффективный против COVID-19 пробиотик

Определенный вид лактобактерий может лечь в основу нового препарата для профилактики заражения коронавирусной инфекцией, считают ученые.

Группа российских специалистов из Нижегородского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной определила лактобактерии, способные подавить коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает издание "Известия".

Как утверждают ученые, особую активность проявляет штамм лактобактерий L. fermentum 90 TC-4. Предполагается, что на его основе может быть создан пробиотик, способствующий борьбе с распространением коронавируса и улучшению состояния пищеварительной системы человека. Полученное вещество, в частности, можно использовать в целях профилактики.

Одним из наиболее эффективных способов защиты организма от заражения коронавирусом является вакцинация. В России применяются препараты, доказавшие свою безопасность по результатам проведенных исследований. Как сообщает телеканал "360", в России может появиться пятая вакцина.