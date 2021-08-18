Суд приговорил экс-представителя алтайского губернатора Стеллу Штань к условному сроку

Бывший представитель губернатора Алтайского края Стелла Штань получила, согласно решению Железнодорожного районного суда, три года условно за мошенничество с субсидиями для частного детского сада. Об этом сообщили представители пресс-службы регионального управления СК РФ по региону.

Штань вместе с хозяйкой частного детского сада «Happy Baby» получила 14 млн рублей за счет бюджетной программы. Преступление квалифицировали как мошенничество в особо крупном размере, которое было совершено по предварительному сговору с группой лиц.

Во время следствия экс-представитель губернатора признала вину и возместила потраченные средства. Изначально обвинение просило осудить чиновницу на пять лет условно с наложением штрафа в размере 500 тыс. рублей. Смягчающими обстоятельствами для Штань стали ее признание, возмещение средств, необходимость в уходе за больным отцом, а также дочь-студентка и добросовестная трудовая деятельность.

«Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив Стелле Штань наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года», — объяснили в СК.

Ранее стало известно, что Штань пыталась добиться наказания в виде содержания под домашним арестом.