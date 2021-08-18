"Выступает в защиту прав людей": глава ФБР Тэрада объяснила важность партии "Родины" для России

Такие партии, как "Родина", имеют огромную значимость в политической жизни России, подчеркнула глава Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мира Тэрада.

Глава ФБР высказалась в поддержку "Родины", которой отказали в регистрации на выборы в Законодательное собрание Петербурга. По словам Тэрады, подобные партии играют большую роль в политической жизни страны, передает издание "Народные новости".

"Партия "Родина" выступает в защиту прав людей, что безусловно поспособствует социальному развитию", — отметила она.

"Родина" пропагандирует национальные ценности, сохранение которых очень важно для России, сказала глава ФБР. Также партия сможет бороться с коррупцией и помогать государству в возрождении промышленной, хозяйственной и социальной инфраструктуры, заключила Тэрада.