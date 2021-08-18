Захарова назвала всего два случая, когда Запад способен проявлять солидарность

Коллективный Запад может демонстрировать некую солидарность только в двух ситуациях, уверена официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отреагировала на слова президента США Джо Байдена о якобы заинтересованности России и Китая в бесконечных денежных вливаниях Вашингтона в Афганистан. Захарова поделилась мнением в Telegram.

"Судя по ситуации в Афганистане (кстати, аналогично с противодействием пандемии) коллективный Запад умеет проявлять свою пресловутую "солидарность" только в двух случаях", — подчеркнула официальный представитель МИД.

Западные государства готовы консолидироваться только против России, когда нужно проявлять русофобию. Также "солидарность" проявляется на словах, добавила Захарова.

Ранее представитель МИД России оценила реакцию Запада на гуманитарную катастрофу в Афганистане, передает телеканал "360". Захарову повергло в шок заявление Эстонии о готовности принять на территории своего государства десять представителей восточного государства.