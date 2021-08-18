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Погребинский попросил Путина помочь Байдену «выкрутиться из унизительного положения»

Погребинский попросил Путина помочь Байдену «выкрутиться из унизительного положения»

Президент США Джо Байден после вывода американского контингента из Афганистана оказался в настолько унизительном положении, что теперь политические конкуренты не позволят ему «даже прикрикнуть» на украинского лидера Владимира Зеленского. Такое мнение в эфире телеканала «Первый независимый» высказал политолог Михаил Погребинский.

«Потому что ему немедленно скажут: мало того, что ты провалил все, Афганистан, страну опозорил, так еще ты хочешь и Киев провалить», — объяснил Погребинский.

Хозяин Белого дома находится в крайне «тяжелой ситуации», ему нужна помощь извне. Политолог допускает, что определенную поддержку Байден мог бы получить от президента России Владимира Путина.

«[Байден — Прим. ред.] сейчас попал под раздачу такую, что просто непонятно, как из этого всего выкрутиться, поэтому помогите ему, пожалуйста, Владимир Владимирович Путин», — сказал эксперт.

Спасти Байдена. Погребинский попросил Путина помочь «униженному» президенту США
Global Look Press  / CNP/AdMedia / CNP/AdMedia

Погребинский напомнил, что через полтора года в США пройдут довыборы в Сенат и Конгресс. Сейчас, на фоне провала американцев в Афганистане, инициатива плавно переходит к республиканцам. Если они победят — это станет «катастрофой» для Байдена и окончательным поражением Демпартии.

Впрочем, чтобы выйти из сложившейся ситуации и восстановить подмоченную репутацию, «мозговые центры в США» могут нафантазировать «маленькую победоносную войну», поскольку пока обстановка складывается не в пользу демократов, подчеркнул политолог.

Ранее стало известно, что движение «Талибан»1* (террористическая организация, запрещена в РФ) захватило Афганистан. Талибы буквально совершили блицкриг после того, как Байден объявил о выводе американских войск с территории исламского государства. 

Свое решение американский президент объяснил тем, что дальнейшее присутствие американцев в Афганистане могло спровоцировать эскалацию конфликта. Байден добавил, что изначально цель Соединенных Штатов заключалась в предотвращении террористических атак на США и эта «миссия выполнена».

* — террористическая организация, запрещенная на территории России

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации