Некоторым россиянам увеличат пособия по больничным с 1 сентября

С наступления осени некоторые жители Российской Федерации будут получать максимальный размер пособий по больничным листам.

Речь идет о родителях, имеющих детей в возрасте до восьми лет. Данные категории граждан будут иметь право на максимальные выплаты по больничному листу. При этом размер пособия не будет зависеть от рабочего стажа, пишет Life.ru.

Издание ссылается на слова ведущего юриста "Европейской юридической службы" Оксаны Красовской. По данным эксперта, с 1 сентября 2021 года на сумму выплаты за больничный по уходу за ребенком не будет оказывать влияние место лечения (дом или стационар). Родителю заплатят пособие в размере 100% среднего заработка, который будет рассчитан по МРОТ.