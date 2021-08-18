Рар: Европе на фоне афганских событий следует наладить сотрудничество с ШОС

Европейским стратегам, вместо того, чтобы разыгрывать исламистскую карту, следовало бы сотрудничать с Россией, Китаем и с Центральноазиатскими странами.

Такое мнение высказал немецкий политолог Александр Рар, комментируя газете «Взгляд» заявление депутатов Европарламента о том, что Россия и Китай якобы попытаются «заполнить политический вакуум» в Афганистане, и поэтому Евросоюзу нужно разработать новую стратегию по этой стране.

Однако, по мнению Александра Рара, Североатлантическому военному блоку нужно срочно начать договариваться с ОДКБ (Организацией договора коллективной безопасности), чтобы совместно стабилизировать и сдерживать угрозу, исходящую от радикального исламизма. А Евросоюзу, уверен немецкий эксперт, необходимо договариваться о сотрудничестве с ШОС (Шанхайской организацией сотрудничества).

«Это первое, что приходит на ум. Но, к сожалению, Евросоюз в некоторых внешнеполитических вопросах все еще действует в лоне американской политики, которая направлена на сдерживание России и Китая. А это абсолютно тупиковый путь», — отмечает Александр Рар.

И, по словам немецкого эксперта, нет надежды на то, что европейцы как-то изменят свою нынешнюю политику, так как Евросоюзу не хватает, ни политической воли, ни фантазии для того, чтобы принимать самостоятельные решения.

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«Европа остается международным актором только на бумаге», — с сожалением отметил он.

В Афганистане, по мнению Александра Рара, демократию построить невозможно точно так же, как это невозможно сделать в Сирии и Ливии. Но других идей у Запада нет. Запад стремится любой ценой контролировать действия прозападного диктатора и координировать его действия, чтобы сдерживать радикальный исламизм, заключил эксперт.