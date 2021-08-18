Спецназ ВСУ провел антитеррористические учения у границы с Крымом

Силы специальных операций ВСУ провели плановые учения в Херсонской области вблизи границы с российским Крымом.

В сообщении украинского минобороны говорится, что тренировки спецназа проводятся регулярно и обусловлены наличием в регионе критических объектов инфраструктуры с высокой степенью угрозы террористических посягательств. По имеющейся информации, маневры проводятся как в дневное, так и в ночное время.

"Отработка этих мероприятий направлена на обеспечение надлежащего уровня защиты как гражданских, так и военных объектов от возможных террористических угроз", — говорится в сообщении.

Отмечается, что главными задачами учений являются отработка "контрдиверсионных мероприятий" и обезвреживание диверсионно-разведывательных групп условного противника.