Капитан "Ники" Вадим Манухин расскажет о победе команды на чемпионате России по яхтингу

Петербургская команда победила в чемпионате России по яхтингу. Капитан "Ники" обсудит это событие в студии Медиагруппы "Патриот".

Команда "Ника" победила в классе "Крейсерская яхта Л-6". Соревнования проходили в рамках XXV Санкт-Петербургской парусной недели. В старте участвовали 12 команд и более 100 яхтсменов. Мастер спорта России Вадим Манухин ответит на вопросы о соревнованиях в студии Медиагруппы "Патриот". Трансляция мероприятия будет организована в соцсети "ВКонтакте".

Зрители смогут не только смотреть пресс-конференцию, но и поучаствовать в ней. Манухин ответит на вопросы, заданные во время прямого эфира. Более подробная информация, как связаться со студией, опубликована на сайте Федерального агентства новостей. Обсуждение начнется 18 августа в 14:00 по московскому времени.

Медиагруппа "Патриот" регулярно организует пресс-конференции на самые актуальные темы в России и мире. Так, в начале августа в студии обсуждали летние Олимпийские игры, которые состоялись в Токио с 23 июля по 8 августа. Команда Олимпийского комитета России стала пятой в общем медальном зачете среди стран-участниц.