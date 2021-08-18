Афганский реверанс. Талибы добиваются мирового признания с помощью женщин

Боевики запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»1* огласили принципы, по которым собираются строить новое государство. Представители идей феминизма могут вздохнуть спокойно: женщинам в Исламском Эмирате Афганистан разрешат не только выходить из дома без сопровождения мужчины, но и получать образование и даже работать в правительстве.

Новостной портал AlHadath со ссылкой на представительство талибов сообщает, что с 17 августа в Афганистане введена «всеобщая амнистия». Она затрагивает все население страны, которое захватчики настоятельно просят вернуться «к нормальной жизни». Особое внимание уделили слабому полу – не так давно афганские женщины подняли панику из-за прихода «Талибана»*, которое грозит ущемлением их прав.

На деле никакого «ущемления» пока не наблюдается. Пресловутое ношение хиджаба, о котором пишут леволиберальные СМИ, имело место в Афганистане задолго до прихода талибов. Последние также заявили, что гарантируют право на образование для всех женщин, а также призвали их активнее участвовать в политических дискуссиях. Для сравнения, в Афганистане образца 1996-го года представительницы прекрасного пола не имели права демонстрировать свою внешность и носили паранджу (накидку во весь рост, которая скрывала даже глаза).

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К работе вернулся информационный телеканал TOLOnews, выпуски которого ведут женщины. Утром 17 августа руководитель новостного отдела Мирака Попал написал об этом в Twitter.

Пока что Афганистан действительно находится в относительной безопасности. Талибы пытаются заслужить доверие со стороны мирового сообщества, отсюда и заявления про прекращение производства наркотиков. Такое мнение высказал генерал-майор запаса, руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников.

«Талибы извлеки уроки из своего первого пребывания у власти в Афганистане [в 1996 – 2001 годах]. Тогда они все запрещали и мракобесие было, в результате которого государство пало. То, что они сейчас разрешают, это шаг вперед. Сейчас талибам надо успокоить людей, запустить работу государственного механизма и получить международное признание, чтобы инвестиции начали стекаться в Афганистан. Сейчас им нужны деньги, они для этого готовы делать все реверансы», — заявил эксперт по Ближнему Востоку.

По последним данным, талибы попросили жителей Афганистана сдать имеющиеся у них оружие и боеприпасы. Руководство «Талибана»* запретило боевикам праздновать взятие страны и «беспокоить» местных жителей.

* — террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации