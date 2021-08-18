Специалист Роспотребнадзора назвал опасные последствия постковидного синдрома

Пациенты, переболевшие COVID-19, часто сталкиваются с постковидным синдромом. Это состояние негативно влияет на здоровье человека.

Около трети пациентов, выздоровевших после заражения коронавирусной инфекцией, не могут полноценно ухаживать за собой. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

По словам медицинского специалиста, симптомы постковидного синдрома со временем перестают проявляться. На выздоровление в среднем уходит около шести месяцев, однако в некоторых случаях для этого нужно больше времени. При этом тяжесть течения COVID-19 не всегда влияет на продолжительность реабилитации.

Постковидный синдром проявляется по-разному. Как сообщает телеканал "360", пациенты могут столкнуться с нервными расстройствами, повышенной утомляемостью и раздражительностью.