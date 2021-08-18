Политпсихолог Конфисахор назвал несправедливым снятие «Родины» с выборов в ЗакС Петербурга

Доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор считает несправедливым отказ в регистрации списка кандидатов партии «Родина» на выборы ЗакС Петербурга. Ранее городской избирком закрыл «роднинцам» путь в петербургский парламент якобы из-за недопустимого процента бракованных подписей.

Собеседник «Политики Сегодня» считает, что с точки зрения справедливости чиновники «не имели права» лишать представителей «Родины» возможности баллотироваться в законодательное собрание, поскольку это их конституционное право.

«А второе направление — это по закону. И здесь используют какие-то вещи, нежелательные для партии: за запятую, за кавычки, за помарки, за лишние точки», – отмечает эксперт.

Федеральное агентство новостей / Андрей Ивашин

Отказ в регистрации на выборы Конфисахор объяснил несовершенством избирательной системы, которая устанавливает весьма сжатые сроки для сбора подписей, что создает избыточные преграды для непарламентских сил.

Ранее директор «Института современного государственного развития» Дмитрий Солонников указал на системную проблему выборов. По мнению эксперта, у петербургских чиновников была возможность для различной трактовки почерковедческой экспертизы в связи с отсутствием четких юридических указаний со стороны ЦИК.

Отметим, отдельные представители «Родины» все же поборются за место в парламенте города на Неве. Так, избирком уже зарегистрировал кандидатами в депутаты по пятому и четырнадцатому одномандатным округам социолога Максима Шугалея и лидера петербургского реготделения партии Андрея Петрова.