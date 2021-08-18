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Розыгрыш призов по 100 тысяч рублей состоится осенью среди привитых россиян

/ Обновлено: 18 августа 2021 11:05
Розыгрыш призов по 100 тысяч рублей состоится осенью среди привитых россиян

Прошедшие вакцинацию от коронавируса россияне смогут принять участие в розыгрыше 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Правительства России.

Проведение мероприятия состоится с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных старше 18 лет на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.

Всего будут определены тысяча победителей. Каждый выигравший получит по 100 тыс. рублей. Информацию о выигрыше можно будет узнать на портале госуслуг. Зачислятся денежные призы на карты "Мир", отмечается в сообщении кабинета министров.

Для получения приза понадобится не позднее трех месяцев с даты получения уведомления указать номер своей банковской карты в личном кабинете на "Госуслугах". Выплата будет производиться в течение полугода.