Среди акционеров крупнейшего производителя опиоидов в США оказались россияне

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала документ, из которого следует, что у крупной американо-ирландской фармкомпании Mallinckrodt есть акционеры из России.

Американская компания Buxton Helmsley Group, занимающаяся управлением активов, указала данные о 31 инвесторе из разных стран, среди которых оказались 13 граждан России.

Согласно SEC, в число держателей бумаг Mallinckrodt вошли предприниматели, информация о которых полностью совпадает с личными данными Ваника Петросянаи, занятого в сфере общепита, и совладельца стройкомпании «СУ-10» Валерия Мансурова. Совместно с Buxton Helmsley российские миноритарии держат 5,6% (4,7 млн акций) фармпроизводителя.

Один из частных инвесторов Mallinckrodt Дмитрий Филатов допускает, что акционеров из РФ может быть значительно больше.

«Доля российских инвесторов может достигать 10% от общего числа», — сказал РБК Филатов.

Компания Mallinckrodt была основана в 1867 году в американском городе Сент-Луис (штат Миссури). Занимается производством дженериков и лекарств собственной разработки. Особую «узнаваемость» Mallinckrodt принесло изготовление препаратов на основе опиоидов — разновидность наркотического вещества, получаемого из снотворного мака или синтетическим путем.

В 2020 году Mallinckrodt была вовлечена в цепочку судебных разбирательств. Компанию обвинили в незаконных методах ограничения конкуренции на рынке, а также в популяризации и распространении опиоидных обезболивающих препаратов с высокой степенью привыкания.