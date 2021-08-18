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Участники конкурса "Десантный взвод" получили свыше 40 единиц военной техники

Участники конкурса "Десантный взвод" получили свыше 40 единиц военной техники

Международной этап конкурса "Десантный взвод" состоится 22 августа в Рязани. Участники соревнований уже получили свыше 40 единиц военной техники для предстоящих состязаний.

Церемония передачи боевых единиц состоялась на полигоне Дубровичи Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения под Рязанью. Военные передали боевые машины десанта второго поколения БМД-2, сообщает телеканал "Звезда".

Перед началом заездов тренеры национальных команд проведут занятия, где напомнят участникам требования к безопасности при управлении боевыми машинами. Всего в конкурсе примут участие свыше 350 военнослужащих из 18 государств. Команды Катара и Пакистана продемонстрируют мастерство на трассе во время соревнований в своем классе на БТР-82А.