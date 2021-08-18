Богослов Кураев назвал непристойной игрушку поп-ит

В Татарстане прокуратура поручила региональному Роспотребнадзору изучить влияние на детскую психику популярных игрушек-антистресс поп-ит и симпл-димпл. Об этом сообщает издание Inkazan. Инициировал проверку казанский правозащитник Еркен Сарсембаев, которого возмутило то, что цвета игрушек зачастую в точности копируют ЛГБТ-флаг.

По мнению активиста, производство поп-ит в России является скрытой пропагандой движения представителей нетрадиционной ориентации.

«"А что такое ЛГБТ?" – вопрос начинают задавать дети. Ну пальцами тыкают и что? От этого стресс снимается что ли? Да нет, ерунда полнейшая. Да, она мягкая. И что? Недопустимо такие игрушки выпускать даже. Я считаю, что надо запретить продажу таких игрушек», – сказал Сарсембаев в интервью изданию Mash.

Отметим, ранее внимательный житель Татарстана писал письмо президенту России и генпрокурору РФ, а также обращался в местную полицию, где ему отказали в возбуждении административного дела против продавцов популярных игрушек. Позже прокуратура Татарстана вынесла протест начальнику отдела, заявив, что в МВД нарушили закон, не проведя «всесторонне и полное изучение обстоятельств».

Богослов, религиозный и общественный деятель Андрей Кураев в разговоре с «Политикой Сегодня» поддержал идею казанского активиста. Он считает, что при установлении факта точного копирования расцветки флага ЛГБТ, производство и продажу игрушек-антистресс в России необходимо будет запретить.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Если там действительно нет цветов, отсутствующих во флаге ЛГБТ, а присутствующие цвета расположены именно в том порядке, как на этом флаге, тогда есть основания предполагать, что речь идет именно о непристойной рекламе. Непристойной не столько сексуальной, а просто нехорошо детей втягивать в политику и прочее. В данном случае речь идет именно о нечистоплотности», – подчеркнул собеседник «ПС».

Между тем руководитель общественной организации «Молодежная служба безопасности», психолог Леонид Армер усомнился в том, что в производстве поп-ит в России есть место «культурной провокации». Выбор радужных цветов, по его мнению, зависел сугубо от технических нюансов производства.

«То есть оно чисто удобно по форме изготовления, отливки. Просто я вспоминаю, когда у нас однажды забыли голубой цвет на каком-то молоке вроде напечатать, господин [депутат Госдумы РФ VII созыва Виталий] Милонов очень сильно разнервничался, но, конечно, производители не имели в виду ничего, просто им так было легче палитру делать для полиграфической машины. Мне почему-то кажется, что здесь в основе лежит то же самое», – рассудил психолог.

В то же время собеседник «Политики Сегодня» отметил, что провести проверку производителей поп-ит и симпл-димпл будет не лишним. По его словам, необходимо узнать, какие фирмы их изготавливают и кто является их учредителями.