В США указали на нравственную несостоятельность элит на фоне событий в Афганистане

Вывод контингента США из Афганистана отражает интеллектуальную и нравственную несостоятельность американской элиты, уверен журналист Род Дреер.

Он подвел итоги политики Вашингтона в восточных государствах. По словам журналиста The American Conservative, из-за Соединенных Штатов стало возможно "господство" Ирана в Ираке, "передел" Сирии между правительством, Турцией и курдами, а также главенство "Талибана" (организация признана террористической и запрещена в РФ) в Афганистане.

"Вот что осталось от американского лидерства в лице (президентов США Барака. — Прим. ред.) Обамы, (Дональда. — Прим. ред.) Трампа и (Джо. — Прим. ред.) Байдена. И что самое важное, в афганской катастрофе виновато высокое руководство Пентагона, Госдепартамента, а также элита внешней политики и национальной безопасности", — подчеркнул Дреер.

Ранее советник Байдена Джейк Салливан указал на ответственность президента за выход США из Афганистана, передает телеканал "360". Он также не исключил причастность других сторон к событиям в восточном государстве.