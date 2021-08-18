Вопрос признания новой власти Афганистана обсудят в эфире медиацентра "Патриот"

Международное признание талибов новой законной властью в Афганистане обсудят в эфире медиацентра "Патриот".

Движение "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ) взяло под контроль территорию Афганистана. Однако далеко не все страны готовы признать их новой властью. США не торопятся с заявлениями и говорят, что ситуация в Кабуле хаотичная. Совбез ООН не поднимает вопрос об исключении талибов из списка террористов, а вот Евросоюз готов к диалогу, пишет Федеральное агентство новостей.

Политолог Евгений Бень расскажет, произойдет ли международное признание "Талибана" и кто сделает первый шаг. Брифинг состоится в среду, 18 августа, в 13:00. Прямой эфир пройдет здесь.