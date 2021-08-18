Захарова раскритиковала политику Запада на фоне событий в Афганистане

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала ситуацию в Афганистане, который полностью захватило движение «Талибан»1* (террористическая организация, запрещена в России).
По мнению дипломата, стремительный захват исламского государства, как и противодействие пандемии коронавируса, стал лакмусовой бумажкой на «солидарность» коллективного Запада, который проявляет единство в двух случаях:
«1. В отношении России, когда нужно врубать русофобию.
2. На словах».
Ранее Захарова назвала происходящее в Афганистане «результатом очередного исторического эксперимента Вашингтона», за которым весь мир наблюдает с ужасом.
* — террористическая организация, запрещенная на территории РФ
1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации