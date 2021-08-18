Wildberries готова обсуждать сотрудничество с Visa и Mastercard

Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries готов к переговорам с международными платежными системами Visa и Mastercard.

Отечественная торговая площадка ранее начала указывать в ценах на товары размеры платежных комиссий при оплате банковскими картами. Ретейлер готов обсудить свое решение снизить цены на заказы при оплате с помощью российских платежных систем (в том числе "Мир" и SberPay).

"В Wildberries приветствуют готовность Mastercard и Visa к переговорам, но пока не получали от них соответствующих предложений", — цитирует представителей компании ТАСС.

В пресс-службе добавили, что неоднократно заявляли представителям иностранных платежных систем о высоком уровне их комиссий. Однако позиция собеседников Wildberries не менялась.