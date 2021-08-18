Sina: тайна российской ракеты "Буревестник" вызывает страх в Пентагоне

Новейшая российская крылатая ракета "Буревестник" вызывает много вопросов и опасений в США. Об этом рассказали аналитики из Китая.

Обозреватели китайского издания Sina в своем материале пишут, что Вооруженные силы РФ готовятся провести очередные испытания "Буревестника" на архипелаге Новая Земля. Как передает "ПолитРоссия", характеристики и возможности данного оружия окутаны тайной, и это вызывает в Пентагоне особый страх.

Эксперты отмечают, что предположительно на крылатой ракете будет установлена ядерная энергетическая установка, что даст ей фактически безграничную дальность полета. Также "Буревестник", вероятно, будет обладать большими возможностями в маневрировании, что может свести на нет эффективность американской противовоздушной обороны.

Все это вызывает большую озабоченность в военных кругах США. Кроме того, американцев серьезно беспокоит, что Москва планирует ввести ракету в эксплуатацию уже к 2025 году. Это ставит Вашингтон в весьма затруднительное положение, поскольку оружие, о котором он толком ничего не знает, в скором времени будет представлять страшную угрозу Соединенным Штатам. Китайские аналитики предполагают, что американская разведка приложит все усилия, чтобы раскрыть тайну российского "Буревестника".