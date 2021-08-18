Рост цен станет темой эфира пресс-центра "Патриот"

Медиагруппа "Патриот" 18 августа в 15:00 проведет эфир, на котором будет обсуждаться рост цен в стране и мире.

Вопросы о том, как долго будет повышаться стоимость продуктов, почему так резко подорожали услуги и не прослеживается ли сейчас сговор монополистов, рассмотрит экономист Артем Голубев, директор образовательного направления "Экономика" СЗИУ РАНХиГС. В ходе трансляции также поговорят о том, есть ли на российском рынке продукты, которые подешевели, и что происходит с ценами на автомобили.

Организаторы эфира приглашают коллег-журналистов задавать вопросы во время мероприятия. Это можно сделать удаленно и заблаговременно в WhatsApp (+7 960 243 8894), указав название издание.

Прямой эфир пройдет здесь. Архив материалов и онлайн-трансляций доступен здесь.