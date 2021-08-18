Жириновский рассказал, как мог умереть во время августовского путча 1991 года

Руководитель партии ЛДПР Владимир Жириновский поделился воспоминаниями об августовском путче 1991 года. По его словам, во время тех событий митингующие попытались «перевернуть и сжечь» автомобиль, в котором он находился, из-за его поддержки ГКЧП. Об этом он рассказал изданию URA.RU.

Жириновский вспомнил, как утром 18 августа на Манежную площадь вышли «тысячи две» демократов. Политик подошел к одному из них и призвал его поддержать ГКЧП.

«Он меня прямо так ногой пнул. Хорошо, что я стоял дальше, удара не было, просто нога коснулась. Они [протестующие] оборзели, стали наступать на нас со всех сторон. У меня "Москвич" там стоял. Я сел в него, а они пытались его перевернуть и поджечь. Я с того августа 1991 года говорю, что все это преступники, которые устраивают беспорядки на улице», — убежден Жириновский.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

День, когда было объявлено создание комитета, стало для либерал-демократа «одним из самых счастливых в жизни». Он рассчитывал, что самопровозглашенный орган остановит «развал культуры, экономики, безопасности», который продолжался на протяжении шести лет.

«Миллионы людей были бы счастливы, если бы сохранился ГКЧП. А не эти [ругательство], которые в Белом доме собрались», — рассуждает Жириновский.

ГКЧП, куда вошли вице-президент СССР Геннадий Янаев, руководители ЦК КПСС, правительства, армии и КГБ, просуществовал с 18 по 21 августа 1991 года. Члены комитета попытались провести госпереворот для сохранения Советского Союза и, заблокировав президента Михаила Горбачева на даче в Крыму, ввели в стране режим ЧП.

Однако президент РСФСР Борис Ельцин оказал сопротивление путчистам при поддержке народа. Так, ГКЧП лишь ускорил развал СССР.