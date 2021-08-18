Минэкологии Челябинской области рекомендовало жителям сократить время прогулок

Представители министерства экологии Челябинской области поделились рекомендациями с гражданами после выброса сероводорода в Челябинске.

Жителям Челябинска рекомендуется сократить время пребывания на улице в связи с зафиксированным выбросом. Об этом рассказал заместитель министра экологии региона Виталий Безруков на своем канале в мессенджере Telegram.

По словам Безрукова, залповый выброс по сероводороду был зафиксирован в Металлургическом районе города. Для проведения всех необходимых проверок были направлены специалисты на передвижных лабораториях. Городской администрации также рекомендовано усилить полив улиц.

Как сообщает телеканал "360", материалы по превышению уровня сероводорода будут направлены в надзорные органы. По факту случившегося проведут административное расследование.