Горбачев возложил часть ответственности за развал СССР на организаторов путча 1991 года

Экс-президент СССР Михаил Горбачев обвинил организаторов путча 1991 года и подписантов беловежских соглашений в развале государства. Об этом свидетельствует его заявление.

Политик высказался о распаде Советского Союза в преддверии 30-й годовщины августовского путча ГКЧП. Горбачев считает, что уроки тех дней актуальны и сегодня. По его словам, общество и государство должны всегда отстаивать принципы демократии и исключить любую возможность узурпации власти. Экс-президент поделился мнением об организаторах путча 1991 года.

"Они несут огромную долю ответственности за развал страны", — подчеркнул Горбачев.

Бывший президент добавил, что беловежский "сговор" стал вторым ударом для государства.