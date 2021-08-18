Пятерых террористов задержали на территории Крыма

Силовики задержали двух главарей и трех членов запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир" на территории Республики Крым.

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии пресекли деятельность ячейки "Хизб ут-Тахрир" в Крыму. Задержанные осуществляли вербовку местных мусульман, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Незадолго до этого в Новосибирске задержали гражданина одной из республик бывшего СССР, спонсировавшего международную террористическую организацию "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в России). Он перевел боевикам более 2,4 млн рублей.